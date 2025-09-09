خطأ ساذج ينقل أمريكيتين إلى تونس بدلاً من فرنسا !

تحوّلت رحلة سياحية بسيطة إلى موقف كوميدي عالمي بعدما وجدت شابتان أمريكيتان نفسيهما في أفريقيا بدلاً من فرنسا. brittney وHannah من الولايات المتحدة، كانتا تخططان لزيارة مدينة نيس الفرنسية، المعروفة بشواطئها الخلابة وأسواقها القديمة الساحرة، إلا أن خطأً بسيطاً في حجز الطيران قلب الأمور رأساً على عقب.

حجز الخاطئ يغير الوجهة

عند صعودهما الطائرة في روما، لاحظت الشابتان بسرعة أن رحلتهما تتجه نحو تونس، بدلاً من نيس الفرنسية. وفي مقاطع الفيديو التي شاركتها brittney عبر تيك توك، ظهرت الصدمتان واضحتيْن وهما تتبادلان الحديث مع بعضهما البعض: «أين تونس؟»، و«أوه يا إلهي، نحن متجهات إلى أفريقيا!»، فيما حاولت مضيفة الطيران شرح الخطأ لهما وطمأنتهما بأنه يمكنهما التبديل لاحقاً إلى الرحلة الصحيحة.

مواقف مضحكة

وصلت الطائرة إلى تونس، إذ حاولت brittney وHannah شرح الخطأ لموظفي المطار، قبل أن تتمكنا من ركوب الرحلة التالية إلى نيس. وسجلت الفيديوهات تفاعلاً كبيراً على الإنترنت، إذ حققت ملايين المشاهدات، وأثارت جدلاً واسعاً بين من وجد الحدث مضحكاً ومن انتقد سذاجة السائحتين.

التعلم السياحي

وصف البعض الموقف بأنه «محرج»، مستنكرين عدم الانتباه إلى بطاقة الصعود وشاشات الرحلة، بينما اعتبر آخرون الموقف فرصة للضحك والاستمتاع بالرحلة حتى لو بدأت بشكل خاطئ. وفي النهاية، تمكنت brittney وHannah من الوصول إلى وجهتهما المرجوة، حاملتين تجربة لا تنسى من المغامرات الجوية.