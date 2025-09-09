مصرع 5 أشخاص احتراقاً داخل مركبة في أسوان

في حادثة مروعة، لقي خمسة أشخاص مصرعهم صباح اليوم (الثلاثاء) بعد أن تفحمت أجسادهم بالكامل داخل مركبة اشتعلت بها النيران على طريق الشلاتين في محافظة أسوان (جنوب مصر).

استنفار أمني

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بالحادثة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى الموقع، حيث تبين تفحم السيارة بشكل كامل ووجود الضحايا داخلها.

جهود الحماية المدنية

وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ورفع بقايا المركبة من الطريق لإعادة حركة المرور لطبيعتها، فيما فرضت الشرطة طوقاً أمنياً بمحيط الحادثة لحين الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة.

تحقيقات لكشف الملابسات

نُقلت الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وطلبت تحريات المباحث لكشف أسباب الحادثة والوقوف على ملابساتها.