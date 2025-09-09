زلزال بقوة 5.2 يضرب أثينا وجزر يونانية

استيقظ سكان أثينا والمناطق الساحلية المحيطة بها اليوم (الثلاثاء) على وقع زلزال قوي بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين، خصوصا في منتجع نيا ستيرا بجزيرة وابية، حيث خرج السكان إلى الشوارع لبضع ساعات من خوفهم من هزات مرتدة محتملة.

لحظات رعب

وبثت قناة ERT News التلفزيونية صوراً لبرنامج حواري ليلي اهتزت كاميراته لنحو نصف دقيقة، مما أعطى المشاهدين فكرة عن قوة الزلزال ومدى تأثيره على العاصمة.

لا أضرار أو إصابات

أكد علماء الزلازل لوسائل الإعلام اليونانية أن الزلزال لا يشكل خطراً كبيراً، مشيرين إلى أن وقوع زلازل قوية جداً في هذه المنطقة ليس أمراً شائعاً. وحتى الآن، لم ترد أي تقارير عن أضرار مادية أو إصابات بشرية.