قضى أربعة أشخاص غرقا إثر انقلاب قارب إنقاذ كان يقلّ ضحايا الفيضانات في مدينة «جلال بور» بإقليم البنجاب الباكستاني.

وبينت مصادر أمنية أن القارب كان يقل نحو 30 شخصًا، حيث جرى إنقاذ 25 منهم، بينهم ستة مصابين، فيما لا يزال رضيع يبلغ من العمر شهرين مفقودًا وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عنه.

وأشارت مصادر الإنقاذ إلى أن بعض الضحايا تم انتشالهم بمساعدة الأهالي، موضحة أن القارب انقلب بسبب الاكتظاظ وتجاوز طاقته الاستيعابية، رغم أنه أُرسل لإجلاء السكان المتضررين من الفيضانات.

وتشهد مناطق واسعة من باكستان فيضانات وانهيارات أرضية أدت إلى مصرع وإصابة المئات وسط تواضع وسائل الحماية المدنية والإنقاذ.