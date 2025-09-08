نيوزيلندا: مقتل هارب بعد 4 سنوات من اختفائه والعثور على أطفاله

أعلنت السلطات النيوزيلندية، اليوم (الإثنين)، مقتل الهارب توم فيليبس برصاص الشرطة، بعد نحو أربع سنوات من اختفائه مع أطفاله الثلاثة في منطقة نائية بالجزيرة الشمالية للبلاد، في قضية شغلت الرأي العام المحلي لسنوات.

تفاصيل الحادثة

بحسب ما صرّحت به نائبة مفوض الشرطة بالوكالة جيل روجرز في مؤتمر صحفي، فإن رجال الشرطة استجابوا لبلاغ عن عملية سطو في وقت مبكر اليوم، حيث واجه أول شرطي وصل إلى الموقع إطلاق نار من مسافة قريبة، وأصيب برصاصة في الرأس.

عقب ذلك، ردت الشرطة بإطلاق النار ما أسفر عن مقتل المهاجم، الذي تبيّن أنه فيليبس.

العثور على طفلين مفقودين

كشفت روجرز عثور الشرطة على اثنين من أطفال فيليبس بالقرب من موقع الحادثة في مخيم نائي، مؤكدة أنهما بخير ولم يتعرضا لأي أذى. وأضافت أنه تم نقلهما إلى مركز طبي لإجراء الفحوصات اللازمة، وكانا بمفردهما ويتعاونان مع السلطات لحظة العثور عليهما.

أما الطفل الثالث، فقد تم احتجازه في موقع الحادثة أثناء العملية الأمنية.

الهروب الطويل والمطاردة

وكان فيليبس قد اختفى في ديسمبر 2021 مع أطفاله الثلاثة الذين كانت أعمارهم آنذاك 8 و7 و5 أعوام. ورغم جهود البحث المكثفة ورصد مكافأة قدرها 80 ألف دولار نيوزيلندي (نحو 47 ألف دولار أمريكي)، ظل فيليبس متوارياً عن الأنظار حتى حادثة اليوم.

إصابة خطيرة لشرطي

أكدت الشرطة أن الشرطي الذي أُصيب بطلق ناري في الرأس خضع لعملية جراحية عاجلة، ومن المتوقع أن يحتاج إلى عدد من العمليات الإضافية، ولا يزال في المستشفى.

صدمة للرأي العام

وصفت روجرز الحادثة بأنها «صادمة للغاية»، مضيفة: «هذه أخبار مدمرة لعائلة توم فيليبس، وهي نتيجة لم يكن يتمناها أحد».