طيّار حاول إيقاف محركات طائرة بعد تعاطي المخدرات

أقرّ الطيار السابق في شركة «ألاسكا إيرلاينز» جوزيف إيمرسون بذنبه في محكمة ولاية أوريغون بعد محاولته إيقاف محركات طائرة ركاب وهو على متنها في أكتوبر الماضي، عقب تناوله الفطر المخدر.

وكان إيمرسون (44 عاماً) مسافراً بصفته طياراً خارج الخدمة على متن رحلة داخلية، عندما حاول سحب مقابض خاصة بقطع الوقود عن المحركات، ما كان سيؤدي إلى كارثة جوية محققة لولا تدخل الطاقم بسرعة ومنعه.

الإدانة والعقوبات

وفي محكمة ولاية أوريغون، اعترف إيمرسون بالتهم الموجهة إليه عبر صيغة «عدم الاعتراض» (no contest)، ليُدان رسمياً بمحاولة تعطيل عمل طائرة. كما أقرّ بالذنب أمام القضاء الفيدرالي في تهم مشابهة، ومن المتوقع صدور حكمه النهائي قريباً.

ولا تزال السلطات تبحث في تفاصيل وضعه النفسي وتأثير المواد المخدرة التي تناولها قبل الحادثة.

خلفيات القضية

ذكرت تقارير صحفية نشرتها واشنطن بوست أن إيمرسون اعترف بتعاطيه المخدر قبل الصعود إلى الطائرة، مشيراً إلى أنه كان يعيش حالة «اضطراب شديد» وقتها. وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة بشأن فحوصات الصحة العقلية والنفسية للطيارين، إضافة إلى الجدل حول تقنين استخدام المخدرات السايكدليكية.

طمأنة الركاب

وأكدت شركة ألاسكا إيرلاينز أن الطاقم تعامل بحرفية عالية، ما أنقذ حياة الركاب وأعاد الطائرة إلى مسارها الآمن، مضيفة أن الركاب لم يتعرضوا لأي خطر مباشر.