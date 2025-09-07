5 خطوات للتعامل مع الصديق كثير الشكوى دون خسارة العلاقة

كثرة الشكوى بين الأصدقاء قد تكون سلاحًا ذا حدين؛ فهي في بعض الأحيان وسيلة للتنفيس وتقوية الروابط، لكنها إذا تجاوزت الحدود تتحول إلى مصدر إزعاج يهدد العلاقات.

الشكوى بين الأصدقاء.. متى تكون مفيدة؟

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن خبراء علم النفس يذهبون إلى أنه يمكن للشكوى الخفيفة من ضغوط الحياة اليومية مثل ازدحام المرور أو ارتفاع الأسعار أن تخلق حالة من التفاهم والتقارب بين الأصدقاء. كما أن التذمر المشترك من موقف مزعج قد يخفف التوتر ويجعل الطرفين يشعران بأنهما ليسا وحدهما في مواجهة المشكلة.

متى تتحول الشكوى إلى مشكلة؟

المبالغة في التذمر المستمر قد تجعل المستمع يشعر بالإرهاق النفسي أو الملل، خصوصاً إذا لم يكن هناك حلول عملية أو رغبة حقيقية في التغيير. وقد يؤدي هذا النوع من السلوك إلى توتر العلاقة وربما الانسحاب التدريجي من الصداقة.

كيف تتعامل مع الصديق كثير الشكوى؟

- ضع حدوداً واضحة: لا بأس أن تُظهر تعاطفك، لكن حدد وقتاً أو سياقاً للاستماع.

- غيّر مسار الحديث: انتقل لموضوع إيجابي أو مشترك لتخفيف التوتر.

- اعرض حلولاً عملية: قد يكون الصديق بحاجة إلى رؤية بدائل لمشكلاته.

- تجنب الانخراط العاطفي الزائد: حافظ على توازنك النفسي.

- تحدث بصراحة: إذا زاد الأمر عن حده، شاركه مشاعرك بلطف ووضوح.

نصيحة الخبراء

وتبقى الشكوى سلوكاً إنسانيّاً طبيعيّاً، لكن تحويلها إلى عادة يومية قد يفسد أعمق العلاقات. لذلك ينصح الخبراء بممارسة التوازن بين التعبير عن المشاعر والبحث عن الحلول للحفاظ على الصداقات طويلة الأمد.