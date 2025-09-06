«طفلة خارقة» تحصد الثانوية الفرنسية

أعلنت وزارة التربية الوطنية الفرنسية، الجمعة، حصول تلميذة في التاسعة من العمر على شهادة البكالوريا في يوليو، لتصبح بذلك أصغر شخص ينال هذه الشهادة، وذلك في تأكيد لمعلومات نشرتها قناة «فرانس إنفو».

هذه التلميذة التي خضعت للامتحان في باريس بصفتها مرشحةً مستقلةً في الرياضيات والفيزياء والكيمياء، حصلت على الشهادة مع علامات الاستحاق، أي من دون درجة تميّز.

وأوضحت الوزارة أن «أصغر طالب سابق دون الثانية عشرة حصل على شهادة الثانوية الفرنسية (البكالوريا) كان في عام 1989»، حين كان في الحادية عشرة من العمر.

ولم تُقدم الوزارة مزيداً من التفاصيل حول هذه التلميذة غير العادية التي حازت شهادة عادة ما ينالها الفرنسيون في سن السابعة عشرة أو الثامنة عشرة، أي في نهاية المرحلة الثانوية.

وبينت منظمة «إيزوسيت» للتدريب في بيان أنها دعمت هذه الطالبة باستخدام منهجية طُوّرت بالتعاون مع أوغو سباي، وهو خريج بكالوريا سابق نال شهادته في سن الثانية عشرة عام 2012.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، أوضح أوغو سباي أن الخريجة اليافعة التي تحمل جنسية غرينادا، درست في مدرسة دولية في دبي ولم تكن تتحدث الفرنسية في البداية.

وأوضح أنها بدأت تعلم الفرنسية في سن السادسة وتلقت دروساً مع معلمين في جميع المواد «على مقدار فهمها التدريجي لها»، مؤكداً أن «معدل ذكائها طبيعي».

وأضاف: «لقد تقدمت تدريجياً إلى أن أخبرتنا أنها تريد التقدم لنيل شهادة البكالوريا».

وقال أوغو سباي إن الخريجة اليافعة «قررت مواصلة تعليمها العالي لأنها تريد مواصلة تعلم أشياء جديدة».

وهي ستبدأ هذا العام تخصصاً مزدوجا في مجالي علوم الكمبيوتر والقانون في جامعتين، في فرنسا وخارجها، مع استمرار إقامتها في دبي، بحسب سباي.

على صعيد شهادة البكالوريا، كان الرقم القياسي للنجاح المبكر مسجلا سابقا باسم أرتور رامياندريسوا الذي اجتاز الامتحان في سن 11 عاماً و11 شهراً سنة 1989.

هذا العام، تسجّل لنيل شهادة البكالوريا تلميذ أصغر سناً يبلغ 8 سنوات، لكنه في النهاية لم يتقدم للامتحانات.