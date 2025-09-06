الصين تطلق قمراً صناعيّاً لاستكشاف الاختبارات التكنولوجية

أطلقت الصين بنجاح، اليوم، قمراً صناعيّاً تجريبياً جديداً يحمل اسم «شييان-29» من طراز«لونغ مارش-3 سي» إلى الفضاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أن الإطلاق تم بنجاح من مركز «شيتشانغ» لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد.

وأطلق القمر الصناعي «شييان-29» في تمام الساعة 10:34 صباحاً بتوقيت بكين على متن صاروخ حامل، مع تثبيت المرحلة العلوية «يوانتشنغ-1» (الرحلة-1) على الصاروخ الحامل. وقد وصل القمر الصناعي بنجاح إلى مداره المحدد مسبقاً.

وسيستخدم القمر الصناعي بشكل رئيسي في استكشاف بيئة الفضاء والاختبارات التكنولوجية ذات الصلة.

يذكر أن هذه المهمة تعد الرحلة رقم 592 ضمن سلسلة الصواريخ الحاملة من طراز «لونغ مارش».