الصحة العالمية تنهي حالة الطوارئ بشأن جدري القرود

أنهت منظمة الصحة العالمية، اليوم، حالة الطوارئ بشأن جدري القرود، وذلك بعد تراجع مطرد في حالات الإصابة والوفيات به في جمهورية الكونغو الديموقراطية وغيرها من الدول المتضررة.

ورفع مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس حالة الطوارئ بعد الاجتماع الفصلي للجنة الطوارئ بشأن تفشي هذا الفيروس، موضحًا أنه لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عالمية؛ ولذلك أوصى أعضاء اللجنة برفع حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقًا عالميًا.

وأفاد أن هذا القرار جاء بعد التراجع المستمر في حالات الإصابة والوفيات في جمهورية الكونغو وفي الدول المتضررة الأخرى بما فيها بوروندي وسيراليون وأوغندا، مؤكدًا أن رفع حالة الطوارئ لا يعني زوال الخطر، ولا يعني توقف الاستجابة، بل إن الوضع لا يزال يمثل حالة طوارئ في القارة الأفريقية.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة المثيرة للقلق في العالم في شهر أغسطس من العام الماضي بعد تفشي جدري القرود على نحو أساسي في جمهورية الكونغو، وذلك بناء على مشورة الأعضاء في اجتماع لجنة الطوارئ التابعة للوائح الصحية الدولية.