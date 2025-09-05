للعام الرابع على التوالي، جاء مطار مانشستر في المرتبة الأخيرة بين المطارات البريطانية، وفقاً لتصنيف مؤسسة «?Which» السنوي الذي استند إلى آراء نحو 5800 مسافر. وجاءت صالة الركاب رقم 3 في المطار كأسوأ صالات بريطانيا، بعدما حصلت على تقييم متدنٍ في معظم الفئات، من طوابير الأمن وأسعار المتاجر والمطاعم إلى قلة المقاعد المتاحة.

المطار الذي يخدم أكثر من 29 مليون مسافر سنوياً، تعرض لانتقادات واسعة بسبب سوء الخدمات وتأخر الرحلات بمتوسط 20 دقيقة، إضافة إلى حوادث أثارت الجدل مثل الاعتداء على شرطيتين خلال اضطرابات وقعت العام الماضي. ولم تقتصر الأزمة على الصالة الثالثة، إذ حلت الصالة الأولى في المركز قبل الأخير، والثانية في المركز الرابع من الأسفل، فيما واجه مطار لوتون اللندني مشكلات مشابهة.

في المقابل، تصدر مطار إكسيتر قائمة أفضل مطارات بريطانيا بخمس نجوم في خدمة العملاء والإجراءات الأمنية، يليه مطار ليفربول جون لينون، ثم مطار لندن سيتي. وعلى المستوى الأوروبي، حافظ مطار روما فيوميتشينو على صدارة أفضل مطارات القارة للسنة السابعة على التوالي، بفضل مشروعات بيئية وخدمات متقدمة عززت من تجربة السفر.