مصر تُسقط أكبر شبكة لقرصنة البث الرياضي في العالم

أغلقت الشرطة المصرية أكبر شبكة غير قانونية في العالم لبث العديد من الأحداث الرياضية. وقالت منظمة تحالف الإبداع والترفيه، إنها تعاونت مع الشرطة في مصر لإغلاق المنصة التي شهدت أكثر من 1.6 مليار زيارة في العام الماضي، إذ بثت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وسباقات الفورمولا 1 ومباريات دوري البيسبول الرئيسي.

من جانبها ذكرت صحيفة «ذا أثلتيك»، أن الشرطة ألقت القبض على رجلين في مدينة الشيخ زايد، بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة، للاشتباه في انتهاكهما حقوق النشر، إلى جانب ضبط أجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف ذكية يشتبه في استخدامها لتشغيل الشبكة بالإضافة إلى مبالغ نقدية وبطاقات ائتمان.

كما عثرت الشرطة على روابط مع جهة خارجية يُزعم أنها استُخدمت لغسل 4.9 مليون جنيه إسترليني من عائدات الإعلانات منذ عام 2010، بالإضافة إلى 150 ألف جنيه إسترليني من العملات المشفرة.

ويعد البث الرياضي تجارة كبيرة، إذ تجاوزت القيمة الإجمالية لحقوق الإعلام في جميع أنحاء العالم 60 مليار دولار (44 مليار جنيه إسترليني) في العام الماضي.