دراسة: نوع من الموسيقى يُقلل دوار السفر بنسبة 57%

كشفت دراسة صينية حديثة عن وسيلة غير تقليدية وفعّالة للتغلب على دوار الحركة أثناء السفر، بعيدا عن الأدوية والوسائل المكلفة، عبر الاستماع إلى أنواع معينة من الموسيقى.

وأظهرت الدراسة، التي أجريت في جامعة ساوث ويست بالصين، أن الاستماع إلى الموسيقى المبهجة يقلل من أعراض الغثيان والدوخة بنسبة 57.3%، تليها الموسيقى الهادئة بنسبة 56.7%. أما الموسيقى العاطفية فقللت الأعراض بنسبة 48.3%، في حين كانت الموسيقى الحزينة الأقل فعالية بنسبة 40%، بل جاءت نتائجها أضعف من عدم تشغيل الموسيقى (43.3%).

وأوضح الدكتور كيزونغ يوي، المشرف على البحث، أن دوار الحركة يمثل معاناة لملايين الأشخاص حول العالم، مشيرا إلى أن الموسيقى تدخل غير جراحي ومنخفض التكلفة، ولا يسبب الآثار الجانبية الشائعة للأدوية مثل النعاس.

واعتمدت التجربة على محاكي قيادة لتوليد دوار الحركة لدى 30 مشاركا، مع تشغيل أنواع مختلفة من الموسيقى أثناء مرحلة التعافي. كما رصد الباحثون تغيّرات في نشاط الدماغ مرتبطة بانخفاض الأعراض، ما قد يفتح المجال لابتكارات مستقبلية في تتبع وعلاج دوار الحركة.

وتفتح هذه النتائج، المنشورة في دورية Frontiers in Human Neuroscience، آفاقا جديدة لراحة المسافرين برا وبحرا وجوا، خصوصا أن واحدا من كل خمسة بالغين في المملكة المتحدة وحدها يعاني من هذه المشكلة أثناء التنقل.