الثوم.. درعُ حماية للقلب ومعزِّز متجدد للمناعة

منذ آلاف السنين، وُصف الثوم كأحد أهم العلاجات الطبيعية التي استندت إليها الحضارات القديمة، واليوم تؤكد الدراسات الطبية الحديثة صحته ككنز غذائي ثمين يعزز صحة القلب والجهاز المناعي، وفق ما نشرته صحيفة (القبس). وتبيّن أن مادة (الأليسين) الموجودة في الثوم هي المسؤولة عن كثير من خصائصه الطبية، حيث تعمل على خفض مستويات الكولسترول الضار LDL، وتعزيز الكولسترول النافع HDL، مما يقلل من احتمالات الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية. كما يساعد الثوم على ضبط ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية، وهو ما يجعله خياراً فعالاً للوقاية من السكتات القلبية. أما على صعيد المناعة، فيتميز الثوم بخصائصه المضادة للبكتيريا والفايروسات، مما يمنح الجسم قوة في مواجهة العدوى الموسمية.وتشير الأبحاث إلى أن إدماج الثوم في النظام الغذائي قد يسهم في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بفضل مضاداته القوية للأكسدة. ورغم رائحته النفاذة التي قد ينفر منها البعض، إلا أن قيمته الصحية جعلته عنصراً أساسياً في وصفات الطب الشعبي والعلاجات الطبيعية حتى اليوم. وبذلك يبقى الثوم أكثر من مجرد نكهة مضافة للأطعمة، بل سلاحاً فعّالاً يحمي القلب ويعزز المناعة.