زوجان يستغلان «ثقباً أسود» بالعجوزة لإدارة وكر تسول واستغلال الأطفال

كشفت وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل جديدة حول ما أُطلق عليه إعلاميا «الثقب الأسود» الجديد، وهو فتحة أسفل كوبري عرابي بمنطقة العجوزة في محافظة الجيزة، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أثار جدلا واسعا.

وتضمن الفيديو مشاهد لتردد شباب وفتيات على هذه الفتحة، مع ادعاءات بأنها باتت ملاذا للخارجين عن القانون ووكرا لأنشطة غير مشروعة مثل التسول المنظم.

ووفقا لبيان رسمي من وزارة الداخلية، تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من رئيس مباحث قسم العجوزة، يفيد برصد منشور على «فيسبوك» مدعوم بصور ومقاطع فيديو تُظهر الفتحة المذكورة.

وعلى الفور، تم تشكيل فرقة أمنية لاستهداف الموقع، أسفرت عن ضبط عاطل وزوجته، وكلاهما له سوابق جنائية. وتبين أن المتهمين اتخذا من هذه الفتحة مقرا لتنظيم أعمال التسول واستجداء المارة في المنطقة، وبمواجهتهما، أقرّا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإغلاق الفتحة نهائيا.

هذه ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها ظاهرة «الثقب الأسود» اهتمام الرأي العام المصري، فقبل نحو 10 أيام تحديدا في 21 أغسطس 2025، كشفت الأجهزة الأمنية عن فتحة مماثلة أسفل كوبري بمنطقة الهرم، أثارت جدلا كبيرا بعد تداول مقاطع فيديو أظهرت تجمعات لأطفال ونساء وشباب في ظروف مريبة.

الحملة الأمنية التي استهدفت تلك الفتحة أسفرت عن ضبط 20 شخصا، بينهم 7 مسجلين خطر، و8 نساء، و5 أطفال، كانوا يُستغلون في أعمال التسول المنظم.

وتم العثور على أسلحة بيضاء بحوزة بعض المتهمين، ما أكد استخدام العنف والترهيب ضد الأطفال لإجبارهم على التسول، وقد أغلقت الفتحة بالتنسيق مع محافظة الجيزة، وأُحيل المتهمون للتحقيق بتهم تشمل استغلال الأطفال وتنظيم أعمال التسول.

القضية الأولى فجرتها إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي قدمت مقاطع مصورة ومعلومات دقيقة للأجهزة الأمنية، ما ساهم في سرعة التحرك.

وكشفت التحريات عن شبكة إجرامية تستغل القاصرين في أنشطة غير قانونية، ما أثار صدمة الرأي العام ودفع المحافظة إلى وضع خطة شاملة لتطوير البنية التحتية ورصف الأنفاق وإنارتها لمنع تكرار مثل هذه الظواهر.