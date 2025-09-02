لم ينج سوى شخص واحد.. مصرع 1000 في انهيار دمر قرية بالسودان
قضى أكثر من ألف شخص في انهيار أرضي دمر قرية في منطقة جبال مرة غربي السودان، ولم ينج منه سوى شخص واحد.

وقالت حركة «جيش تحرير السودان»، إن الانهيار الأرضي وقع الأحد إثر هطول أمطار غزيرة.

وناشدت الحركة، التي تسيطر على المنطقة الواقعة في إقليم دارفور، الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية المساعدة في انتشال جثث الضحايا من رجال ونساء وأطفال.

وأضافت الحركة أن القرية «سويت بالأرض تماماً»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ولجأ السكان الذين فروا من الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في ولاية شمال دارفور إلى منطقة جبال مرة حيث لا يتوفر الغذاء والدواء الكافي.

وقد تركت الحرب المستمرة منذ عامين أكثر من نصف السكان يواجهون أزمة جوع، ودفعت بالملايين إلى النزوح من منازلهم مع قصف الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

