شهدت الولايات المتحدة ارتفاعاً مقلقاً في حالات الإصابة بداء الكلب، إذ سجلت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) 6 وفيات بشرية خلال الـ12 شهراً الماضية، وهو أعلى رقم منذ سنوات.

وبحسب موقع «CNBC» انتشرت التفشيات بين الحيوانات البرية، مثل الظربان في كنتاكي، والثعالب الرمادية في أريزونا، والراكون في لونغ آيلاند، في أكثر من 12 منطقة عبر البلاد، مدفوعة جزئياً بتقلص الموائل الطبيعية وتحسين أنظمة المراقبة الصحية.

وقال الدكتور رايان والاس، رئيس فريق داء الكلب في مراكز مكافحة الأمراض، إن السلطات تتابع حالياً 15 تفشياً محتملاً في مناطق تشمل مقاطعة ناسو في نيويورك، وكيب كود في ماساتشوستس، وأجزاء من ألاسكا، أريزونا، كاليفورنيا، إنديانا، كنتاكي، مين، كارولاينا الشمالية، أوريغون، وفيرمونت.

وأشار إلى زيادة ملحوظة في تقارير الحالات، خصوصاً بين الثعالب في الغرب والخفافيش في جميع أنحاء البلاد، مع توقعات بتأكيد ما إذا كانت هذه الزيادة كبيرة بنهاية العام.

ويوجد داء الكلب في جميع الولايات باستثناء هاواي، وتُعد الخفافيش المصدر الأكثر شيوعاً للإصابة البشرية. ويخضع نحو 1.4 مليون أمريكي سنوياً لفحص التعرض المحتمل للفيروس، ويتلقى 100 ألف شخص سلسلة من اللقاحات الوقائية.

ومن بين هؤلاء، سامانثا لانغ، وهي شابة تبلغ من العمر 22 عاماً من إنديانا، تعرضت للعض من خفاش دخل شقتها، وبعد اكتشاف علامات صغيرة على ذراعها، تلقت على الفور علاجاً وقائياً بعد التعرض.

داء الكلب هو فيروس يهاجم الجهاز العصبي المركزي ويكون قاتلاً تقريباً بمجرد ظهور الأعراض، التي تبدأ مشابهة للإنفلونزا ثم تتطور إلى ارتباك، شلل، هلوسة، وصعوبة في البلع، وتؤدي إلى الوفاة خلال أسابيع.

ينتقل الفيروس عادة عبر لعاب الحيوانات المصابة من خلال العض أو الخدش، وبفضل قوانين التطعيم الصارمة، تم القضاء على سلالة داء الكلب المنقولة من الكلاب في الولايات المتحدة، لكن الحيوانات البرية لا تزال تشكل خطراً كبيراً.

وفي مقاطعة فرانكلين بكارولاينا الشمالية، تضاعفت حالات داء الكلب المؤكدة بين الحيوانات البرية خلال العام الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى التوسع العمراني الذي يقلص موائل الحيوانات، مما يزيد من تفاعلها مع البشر.

وأشار سكوت لافين، مدير الصحة في المقاطعة، إلى أن زيادة الحالات بنسبة 100% قبل انتهاء موسم داء الكلب لهذا العام أمر خطير.

وتزداد المخاوف من تراجع معدلات تطعيم الكلاب بسبب التردد في التطعيم بين أصحاب الحيوانات الأليفة.

ووجدت دراسة نُشرت عام 2023 أن 40% من الأمريكيين يعتقدون أن لقاحات الكلاب غير آمنة، و37% يخشون أن تسبب مشكلات إدراكية.

وتحذر الدكتورة غابرييلا موتا، طبيبة بيطرية من بنسلفانيا، من أن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى عودة داء الكلب بين الحيوانات الأليفة.

وتشمل التوصيات الصحية للحماية من داء الكلب، تجنب الاقتراب من الحيوانات البرية، خصوصاً الخفافيش والراكون، تطعيم الحيوانات الأليفة بانتظام، طلب الرعاية الطبية فوراً في حالة التعرض المحتمل للفيروس.