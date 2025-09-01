عريس مصري يحوّل زفافه إلى «حصة بلاغة»

في واقعة طريفة أثارت الدهشة وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، فاجأ معلم لغة عربية من محافظة الفيوم المصرية مدعويه في حفل زفافه بتحويل القاعة إلى ما يشبه الفصل الدراسي، حيث أصر على تقديم درس في البلاغة أمام عروسه والضيوف.

وقف العريس أحمد الحنبلي إلى جوار عروسه داخل إحدى قاعات الأفراح، قبل أن يستدعي طلابه إلى المنصة ويبدأ في شرح مبادئ البلاغة والنحو والإعراب باستخدام قلم ومذكرة، وسط مزيج من الاستغراب والضحك بين الحضور.

وقوبل المشهد غير المألوف بابتسامة من العروس التي تابعت ما يحدث بدهشة وفخر، بينما تفاعل الطلاب والمدعوون مع الدرس وسط أجواء من المرح، ليصف كثيرون الحفل بأنه «أغرب فرح في مصر».

وانتشر الفيديو الذي وثّق الواقعة كالنار في الهشيم على منصات التواصل، محققًا آلاف المشاهدات والتعليقات، بين من اعتبر الخطوة رسالة ملهمة عن حب العمل والإخلاص، ومن تعامل معها بروح الدعابة معتبرًا أنها «خلط غير مسبوق بين الزفاف والدروس الخصوصية».

بدوره، أوضح العريس لاحقًا أن قراره جاء من شغفه الكبير باللغة العربية وحرصه على طلابه، قائلاً: «لم أرد أن يتأخر طلابي عن موعد الدرس حتى في أهم أيام حياتي». أما العروس، فأكدت أنها فخورة بزوجها، مضيفة: «هذا الموقف يثبت حبه لعمله وطلابه، وهو أحد أسباب ارتباطي به».