باكستان: فيضانات البنجاب تخلف 33 قتيلاً.. وتضرر مليوني شخص

أعلن عرفان علي المدير العام للهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث الباكستانية أن الفيضانات العارمة التي اجتاحت أجزاء من مقاطعة البنجاب شرق باكستان منذ بداية الأسبوع الحالي أسفرت عن مقتل 33 شخصا وتضرر أكثر من مليوني شخص.

وأضاف وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية أن نحو نصف مليون شخص تم إجلاؤهم إلى مناطق آمنة مع استمرار الفيضانات الشديدة في غمر مساحات شاسعة من البنجاب، مشيرا إلى أن عمليات الإغاثة والإنقاذ لا تزال مستمرة.

وذكر أن أكثر من 800 قارب و1300 عنصر إنقاذ يشاركون في عمليات الإخلاء من المناطق المتضررة، التي تقع معظمها في المناطق الريفية القريبة من ضفاف الأنهار الرئيسة في البنجاب.

وكشف أن ثلاثة أنهار رئيسية في البنجاب تسجل مستويات خطيرة، مؤكدا إنشاء مخيمات إغاثة خاصة في أجزاء من المقاطعة لتقديم الغذاء والمأوى والخدمات الصحية الأساسية للمتضررين.

وبحسب الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، فإن الفيضانات والأمطار الغزيرة قد أسفرت منذ 26 يونيو الماضي عن مقتل 854 شخصا وإصابة 1130 آخرين في باكستان.