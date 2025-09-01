المشروبات الساخنة.. خطر خفي على المريء

في وقت يعد فيه الشاي والقهوة جزءًا من الطقوس اليومية لملايين البشر، تحذر الدراسات الطبية من خطورة تناولها بدرجات حرارة مرتفعة جدًا، حيث ربطت أبحاث بين المشروبات الساخنة جدًا وخطر الإصابة بسرطان المريء. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن شرب السوائل عند درجة حرارة تتجاوز 65 مئوية يسبب تهيجًا متكررًا في بطانة المريء، مما يزيد احتمالية تحوّل الخلايا إلى خلايا سرطانية على المدى الطويل. ورغم أن المشروبات الدافئة قد تمنح شعورًا بالراحة وتحسّن المزاج، إلا أن خطورة الحرارة العالية تكمن في تكرار الحروق الدقيقة التي لا يشعر بها الشخص في اللحظة نفسها. الخبراء ينصحون بترك المشروب ليبرد لبضع دقائق قبل تناوله، مع الاعتدال في الاستهلاك لتجنب آثار الكافيين الجانبية مثل الأرق واضطرابات المعدة. الدراسات أظهرت أيضًا، أن المجتمعات التي اعتادت شرب المشروبات شديدة السخونة تسجل معدلات أعلى من سرطان المريء. ومع ذلك، لا يدعو الأطباء إلى الامتناع التام، بل إلى وعي أكبر في ضبط درجة الحرارة ومقدار الاستهلاك. بذلك، يتحول فنجان القهوة أو الشاي من عادة بريئة إلى سلوك يحتاج إلى وعي صحي أكبر للحفاظ على سلامة الجهاز الهضمي.