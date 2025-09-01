توجيهات جديدة لعلاج التهاب الأمعاء أثناء الحمل

أصدرت الأوساط الطبية مؤخرًا توجيهات جديدة لعلاج التهاب الأمعاء المزمن لدى النساء الحوامل، لتوفير بروتوكولات أكثر أمانًا تراعي صحة الأم والجنين معًا. وتشير التوصيات إلى أهمية التخطيط المسبق للحمل في فترة استقرار المرض، مع متابعة دقيقة من الأطباء المتخصصين لتقليل المضاعفات المحتملة. وبحسب ما ذكرته دورية «طب الجهاز الهضمي السريري» والمجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، فإن استمرار بعض الأدوية مثل 5 - ASA والسلفاسالازين والثيوبيورينات آمن نسبيًا خلال الحمل والرضاعة، بينما يوصى بتجنّب الأدوية الصغيرة الجزيء قبل الحمل بعدة أشهر وأثناء الرضاعة إلا في الحالات الملحّة. كما أكد الخبراء، أن الأجسام المضادة وحيدة النسيلة يمكن الاستمرار باستخدامها تحت إشراف طبي، ما يعزز فرص السيطرة على المرض. ويعتبر الحمل في هذه الحالات ضمن فئة عالية المخاطر، مما يتطلب عناية مكثفة وحرصًا مضاعفًا على المتابعة، لضمان ولادة آمنة وتفادي المضاعفات طويلة الأمد.