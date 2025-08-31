مصر: مصرع وإصابة 8 أشخاص بانفجار خط غاز في الإسماعيلية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر وفاة اثنين وإصابة 6 أشخاص، في انفجار مجمع بلوف خط الغاز بمنطقة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت وزارة البترول في بيان لها، مساء اليوم (الأحد)، إنه في تمام الساعة 6:40 مساء ورد بلاغ إلى منطقة السويس البترولية بوقوع صوت شديد في مجمع بلوف خط الغاز بمنطقة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور تم توجيه فرق الطوارئ إلى الموقع، وتبين أن الحادث وقع أثناء تنفيذ أعمال روتينية لتجهيز خط الغاز تمهيداً لأعمال الصيانة.

وأكدت الوزارة أن القطاع الذي وقع به الحادث كان مفرغاً تماماً من الغاز قبل بدء الأعمال، أي أنه لم يكن يحتوي على غاز طبيعي وقت وقوع الحادث، وقد تبين عند وصول الفرق الفنية انفصال مصيدة الإرسال عن الخط من نقطة اللحام.

وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن حالتي وفاة و6 إصابات جرى نقلها إلى مستشفى فايد العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وتؤكد الوزارة أن الحادث لم يؤثر على إمدادات الغاز، نظراً لأن الخط في هذه المنطقة خالٍ من الغاز بالفعل.