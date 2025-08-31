زفاف أسطوري لمينا مسعود وإميلي شاه في إيطاليا

احتفل الفنان الكندي من أصل مصري مينا مسعود بزفافه إلى الممثلة ورائدة الأعمال الأمريكية من أصول هندية إميلي شاه، في أجواء استثنائية استمرت ثلاثة أيام وسط طبيعة توسكانا الساحرة بإيطاليا.

الاحتفالات انطلقت بعشاء ترحيبي على الطراز الإيطالي التقليدي في حديقة مفتوحة، تزينت بالموسيقى الهادئة، وتألقت العروس بـ«ساري» أحمر مطرز خصيصاً، نسقته مع حذاء فضي ومجوهرات ماسية لافتة. وشارك العريس صوراً من الحفل عبر حسابه على «إنستغرام»، وعلق قائلاً: «حفل زفاف أحلامنا، على الطريقة الهندية».

قصة الحب بين مينا مسعود وإميلي شاه بدأت عام 2018 في لوس أنجلوس، لتتوج بخطبة في اليابان أواخر 2023، وصولاً إلى الزفاف الأسطوري هذا الصيف. وإميلي شاه ليست غريبة عن الأضواء، فهي ابنة منتج بوليوود الشهير براشانت شاه، ودرست التمثيل في أكاديمية نيويورك للأفلام وتدربت في كل من بوليوود وهوليوود.

على الصعيد الفني، كان فيلم «في عز الظهر» آخر أعمال مينا مسعود السينمائية بمشاركة نخبة من الفنانين المصريين، ومن إخراج مرقس عادل.