مقتل نجمة «TikTok» المكسيكية مع جميع أفراد عائلتها

عُثر في مدينة غوادالاخارا بولاية خاليسكو المكسيكية على جثث نجمة «تيك توك» إسميرالدا فيرير غاريباي (32 عاماً) وزوجها وطفليهما، داخل شاحنة صغيرة من طراز فورد رينجر رمادية اللون، في جريمة مروعة هزّت الرأي العام وأعادت المخاوف من تصاعد نفوذ عصابات الجريمة المنظمة.

الضحايا هم إسميرالدا وزوجها روبيرتو كارلوس (36 عاماً)، إلى جانب طفليهما غايل (13 عاماً) وريجينا (7 أعوام). وقد أكدت السلطات هويّاتهم بعد يوم من العثور على المركبة المهجورة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن العائلة قُتلت داخل ورشة ميكانيكية قريبة، حيث عثر المحققون على آثار دماء وأدلة بالستية، قبل أن تُنقل الجثث إلى داخل السيارة.

التيكتوكر المكسيكية التي عُرفت على منصات التواصل باسم Esmeralda FG، كانت تمتلك عشرات الآلاف من المتابعين على «تيك توك»، وتشارك مقاطع عن السفر والموضة، إلى جانب فيديوهات غنائية. غير أن بعض منشوراتها أثارت الجدل لاستخدامها موسيقى «الناركوكوريدوس» المرتبطة بعالم المخدرات، وتلميحات إلى حياة الترف والرفاهية التي يُنظر إليها أحياناً كرموز لعلاقات مشبوهة.

واستجوبت السلطات المكسيكية رجلين كانا في الورشة، لكن سرعان ما أطلقت سراحهما لغياب الأدلة. وبعد مغادرتهما مقر الادعاء برفقة شخصين آخرين، اعترضتهم مجموعة مسلحة واختطفت ثلاثة منهم، بينما نجا الرابع بالفرار. ولا يزال المختطفون في عداد المفقودين حتى الآن.

ويشتبه المحققون بأن ارتباط الزوج بأعمال تجارة السيارات والزراعة في ولاية ميتشواكان قد يكون له صلة بخيوط الجريمة، التي تزداد غموضاً مع توالي التطورات.