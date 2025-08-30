بسلاح «مُقلد».. مراهق يثير الرعب عقب مباراة تشيلسي وفولهام

أثار مراهق حالة من الرعب في محيط ملعب «ستامفورد بريدج»، الذي استضاف مباراة تشيلسي وفولهام اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فقد أُلقي القبض على شاب يبلغ من العمر 16 عاماً، للاشتباه في حيازته سلاحاً نارياً مقلداً بالقرب من ملعب «ستامفورد بريدج»، ويُعتقد أن المراهق كان في طريقه إلى معرض للقصص المصورة في لندن.

وأظهرت لقطات درامية لحظة طرح رجال الشرطة للمراهق أرضاً، بينما قام عدد من رجال الأمن بتثبيته وتقييده.

وشكّل ضباط آخرون طوقاً أمنياً حول المراهق، في حين أصيب المتفرجون بالذعر أثناء مغادرتهم الملعب عقب انتهاء المباراة بين تشيلسي وفولهام ظهر اليوم.

وأوضحت شرطة لندن أنه لم يُصب أحد بأذى، وأن المراهق لم يكن يحمل سلاحاً حقيقياً، لكنها أضافت أن حيازة سلاح ناري مقلد تُعد جريمة.

وتمكن تشيلسي من التغلب على فولهام بهدفين دون رد، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي «مؤقتاً» برصيد سبع نقاط.