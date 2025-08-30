كارثة على القضبان.. 3 وفيات و54 مصاباً في حادث قطار مطروح – القاهرة

شهدت مصر، اليوم السبت، حادثًا مروعًا بخروج 7 عربات من القطار رقم 1935 القادم من مطروح إلى القاهرة عن القضبان، وذلك بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح، ما أسفر عن انقلاب عربتين وإصابة العشرات.





وزارة النقل أعلنت أن فرق الطوارئ بالسكة الحديد دفعت فورًا بالأطقم الفنية والمعدات الثقيلة لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة في أسرع وقت، فيما انتقل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إلى موقع الحادث، موجها بتشكيل لجنة فنية عاجلة للوقوف على الأسباب، مع التشديد على معاقبة المتسببين والفصل الفوري لكل من تثبت إدانته.





في المقابل، كشفت وزارة الصحة أن الحصيلة الأولية بلغت 54 مصابًا، جرى نقل 33 منهم إلى مستشفى الضبعة المركزي و21 إلى مستشفى رأس الحكمة، إضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة تم نقلها إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة تحت تصرف النيابة العامة. ودعمت الوزارة موقع الحادث بـ30 سيارة إسعاف مجهزة، مؤكدة رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، مع ضمان توفير الدم ومشتقاته.





كما أوفد وزير الصحة نائبه الدكتور محمد الطيب للإشراف الميداني على عمليات الإسعاف والعلاج، والتأكد من تقديم كامل الخدمات الطبية للمصابين.



