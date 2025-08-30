توفيت بطلة الفروسية البريطانية أبيجيل غارسيد في حادثة مأساوية بعد ساعات من الاحتفال بذكرى زواجها الأولى مع زوجها، في وقت كانت تستعد فيه للانتقال إلى أستراليا لبدء فصل جديد في حياتها.

العثور على جثمان غارسيد البالغة من العمر 30 عاماً في حدائق عامة في هاروجيت شمال يوركشاير، كان مفاجئاً تماماً، خصوصاً بعد أن كانت قد أمضت يوماً لا يُنسى مع زوجها صامويل، في منتجع فاخر في ريدينغ بارك، إذ نشرا صوراً احتفالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن الشرطة أكدت أن وفاتها لا تبدو مشبوهة، إلا أن التحقيقات ما زالت جارية للكشف عن السبب الدقيق للوفاة. وكان من المقرر أن تنتقل غارسيد وزوجها إلى أستراليا في أكتوبر القادم، بعد أن تم تأمين تأشيرات السفر، كما كان لديهما خطط لبداية حياة جديدة هناك مع كلابهما الثلاثة.

وأشارت مصادر مقربة من الزوجين إلى أن غارسيد كانت تحلم كثيراً بالانتقال إلى أستراليا، وهو ما أكده كل من أصدقائها وزوجها. وأضافوا أن الجميع تفاجأ بالحادثة المأساوية، خصوصاً أنها كانت تتمتع بصحة جيدة ولم تعاني من أي مشكلات صحية واضحة.

وكانت غارسيد معروفة في أوساط الفروسية، إذ فازت في مسابقة «Horse of the Year Show» المرموقة عام 2019، وكان لها حضور قوي في نادي الفروسية في ريفبُل فالي.

وسيتم تشييع جثمانها في جنازة تقليدية على عربة تجرها الخيول، تماشياً مع محبتها للفروسية. في حين يطلب الأصدقاء وأفراد العائلة التبرع لصالح جمعيات خيرية تهتم بالصحة النفسية والرفق بالحيوانات تكريماً لها.