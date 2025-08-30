تسريب بيانات 300 مليون أمريكي

استقال مسؤول رفيع في إدارة الضمان الاجتماعي الأمريكي، يوم أمس (الجمعة)، بعد أن قدم شكوى كاشفاً تسريباً واسع النطاق للبيانات الشخصية لملايين الأمريكيين. ووفقاً للشكوى، قامت خدمة DOGE الأمريكية برفع معلومات حساسة لأكثر من 300 مليون شخص إلى السحابة الرقمية، ما يشكل انتهاكاً لخصوصية البيانات.

المسؤول الذي كان يشرف على إدارة الوصول إلى البيانات في الوكالة، أكد في شكواه أن التسريب يهدد سلامة المعلومات الشخصية للمواطنين الأمريكيين، ويعرضهم لخطر الاختراقات والسرقات الإلكترونية. وتأتي هذه الحادثة في وقت حساس، إذ تتزايد المخاوف حول أمان المعلومات في المؤسسات الحكومية والقدرة على حماية بيانات الأفراد من التسريبات غير المصرح بها.

وتعتبر الشكوى التي قدمها المسؤول بمثابة تحذير حول الثغرات الأمنية في إدارة البيانات الحساسة. وفي أعقاب هذا الإعلان، تم فتح تحقيقات لفهم أبعاد هذا التسريب وكيفية حدوثه، إذ تشير التقارير إلى أن هذه البيانات تشمل معلومات حساسة مثل الأسماء، والعناوين، وأرقام الضمان الاجتماعي.

وتعد هذه الحادثة واحدة من أكبر التسريبات التي تتعرض لها البيانات الشخصية في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يثير تساؤلات جديدة حول كيفية حماية المعلومات الخاصة في العصر الرقمي.