تغيّر المناخ يفتح باب الأمراض في أوروبا

حذرت دراسة أوروبية من أنَّ التغيُّر المناخي المتسارع أسهم في توسع نطاق أمراض معدية كانت نادرة في القارة، مثل حمى النيل الغربي وحمى الضنك، بفعل انتشار البعوض الناقل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.وأوضحت التقارير الطبية أن الموجات الحارة المتكررة، إلى جانب معدلات الرطوبة المرتفعة، خلقت بيئة مثالية لعودة أمراض استوائية إلى مناطق لم تعرفها من قبل، وهو ما يزيد الضغط على أنظمة الصحة العامة. وبيّن الخبراء أن المخاطر لا تتوقف عند الأمراض الفايروسية، بل تمتد إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب المرتبطة بالتلوث والحرارة. كما دعت الدراسة الحكومات الأوروبية إلى وضع خطط عاجلة لمراقبة انتشار النواقل الحشرية، وزيادة الاستعدادات الطبية، وتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر الأوبئة الجديدة. واعتبرت أن التقاعس عن التدخل السريع قد يفتح الباب أمام عودة أوبئة منسية، ما يشكل تهديداً للصحة العامة في القارة العجوز. وأكدت النتائج أن مواجهة التغير المناخي ليست بيئية فقط، بل هي كذلك مسألة وقاية صحية مباشرة.