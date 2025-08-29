«يوتيوب ميوزيك» يحتفل بـ10 سنوات بتحديثات جديدة

احتفل تطبيق (يوتيوب ميوزيك) بمرور عشر سنوات على إطلاقه، معلناً إطلاق سلسلة من الخصائص الجديدة التي تهدف إلى تعزيز التجربة الاجتماعية للمستخدمين ومنافسة منصات البث الكبرى مثل (سبوتيفاي). وتضمنت التحديثات إضافة خاصية (Taste Match) التي تمكّن المستخدمين من مشاركة قوائم التشغيل والتفاعل مع الألبومات، إلى جانب إمكان كتابة التعليقات على الأعمال الموسيقية وتلقي تنبيهات حول الحفلات والإصدارات الجديدة. واعتبرت المنصة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتنامي الطلب على الخصائص التفاعلية التي تربط المستمعين والفنانين بشكل مباشر، وتجعل الموسيقى تجربة اجتماعية أكثر منها مجرد استماع فردي. وأكدت الشركة أن هذه المزايا الجديدة ستُطرح تدريجياً على مستوى عالمي، بما يعزز من تنافسية التطبيق في مواجهة (سبوتيفاي) و(آبل ميوزيك). ورأى خبراء التقنية أن هذه التحديثات تمثل تحوّلاً في فلسفة (يوتيوب ميوزيك) نحو بناء مجتمع موسيقي متكامل، وهو ما يمنحه مساحة أكبر للانتشار في السوق الرقمي سريع التطور.