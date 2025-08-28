بعد إقراره بالذنب في أمريكا.. المكسيك تطالب بحصة من غنائم «الكارتل»

أعلنت المكسيك أنها ستطالب الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة مبلغ 15 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يتوقع أن تسترده السلطات الأمريكية من تاجر المخدرات المكسيكي المدان إسماعيل «إل مايو» زامبادا، لصالح الفقراء في المكسيك.

وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم خلال مؤتمرها الصحفي الصباحي، اليوم (الأربعاء)، «إذا تمكنت حكومة الولايات المتحدة من استرداد هذه الموارد، فسنطالب بتخصيصها للمكسيك لدعم أفقر الناس في بلادنا».

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إقرار زامبادا بذنبه في محكمة أمريكية بتهم تتعلق بتهريب المخدرات والقتل، حيث وافق على مصادرة ثروته غير المشروعة كجزء من اتفاق مع السلطات الأمريكية، ويُنظر إلى هذا المبلغ كجزء من الأرباح التي جناها الكارتل من تجارة المخدرات، وخصوصا الفنتانيل، الذي يُعتبر أحد أخطر التحديات الصحية في الولايات المتحدة.

وشددت رئيسة المكسيك على أن هذه الأموال، إذا تم استردادها، يجب أن تُستخدم لتحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا في المكسيك، في خطوة تهدف إلى معالجة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية، ومع ذلك، أثارت هذه المطالبة تساؤلات حول جدوى تنفيذها، خصوصا في ظل التوترات السياسية والاقتصادية بين المكسيك والولايات المتحدة، بما في ذلك التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية.

في الوقت نفسه، أكد أمين الأمن المكسيكي، عمر غارسيا هارفوش، أن كارتل سينالوا لا يزال نشطًا رغم توقيف قادته البارزين مثل زامبادا و«إل تشابو»، مشيرًا إلى أن بعض فصائل الكارتل قد ضعفت ولكنه بعيد عن الانهيار، مما يثير مخاوف من تصاعد العنف داخل المكسيك، خصوصا بعد الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين فصائل الكارتل الموالية لزامبادا وتلك المرتبطة بأبناء «إل تشابو» بعد توقيفه.

ويهد إسماعيل «إل مايو» زامبادا، أحد أبرز قادة كارتل سينالوا المكسيكي، تم القبض عليه في يوليو 2024 في مطار بتكساس بالولايات المتحدة، برفقة خواكين غوزمان لوبيز، نجل خواكين «إل تشابو» غوزمان، مؤسس الكارتل الآخر، وأقر زامبادا، البالغ من العمر 77 عامًا، بذنبه في محكمة نيويورك يوم الإثنين الماضي بتهم تتعلق بالقتل وتهريب المخدرات، وخصوصا الفنتانيل، وهو مخدر قوي يتسبب في عشرات الآلاف من وفيات الجرعات الزائدة سنويًا في الولايات المتحدة.

وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، وافق زامبادا على مصادرة 15 مليار دولار من الأرباح غير المشروعة التي جمعها من أنشطته الإجرامية، ويمثل هذا المبلغ جزءًا من ثروة الكارتل الذي يُعتبر أكبر منظمة لتهريب المخدرات في العالم، وفقًا لتصنيفات واشنطن التي أدرجت الكارتل كمنظمة إرهابية.

وتأتي هذه القضية في وقت حساس، في سياق العلاقات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة، حيث تصاعدت التوترات بسبب قضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، خصوصا الفنتانيل، عبر الحدود، وفرضت الولايات المتحدة أخيرا عقوبات على كيانات وأفراد مرتبطين بالكارتلات المكسيكية، بما في ذلك كارتل سينالوا، كما أعلنت عن تعاون أمني متزايد مع المكسيك لمواجهة هذه التحديات.