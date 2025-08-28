تشقق الكعب جرس إنذار صحي مبكر

رغم أن كثيرين يتعاملون مع تشقق الكعب باعتباره مشكلة جمالية بسيطة، إلا أن الأطباء يؤكدون أنه قد يكون ناقوس خطر مبكر يشير إلى أمراض أخطر مما يتوقعه البعض، بحسب ما أورده تقرير طبي حديث. فالكعب الجاف والمتشقق قد يكون نتيجة الوقوف الطويل أو قلة الترطيب، لكن الدراسات الطبية أثبتت أنه قد يرتبط أيضًا بمرض السكري واضطرابات الغدة الدرقية ونقص بعض الفيتامينات الأساسية مثل الزنك وفيتامين E. وفي الحالات المتقدمة، تتحول التشققات إلى شقوق عميقة تسمح للبكتيريا والفطريات بالتغلغل، ما يؤدي إلى التهابات مؤلمة وربما تقرحات يصعب علاجها، خصوصا عند مرضى السكري الذين تتأثر لديهم قدرة الأنسجة على الالتئام. الأطباء ينصحون بالترطيب المستمر واستخدام الكريمات المخصصة، مع ارتداء أحذية مريحة لتخفيف الضغط عن القدم. كما يشددون على أهمية الفحص الطبي عند ظهور احمرار أو نزيف أو تورم، حيث تعد تلك علامات على عدوى تتطلب تدخلاً سريعًا. وإلى جانب العلاج، ينبه المتخصصون إلى ضرورة الوقاية عبر اتباع نظام غذائي متوازن يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجلد. وهذا تأكيد أن الكعب المتشقق ليس مجرد عرض جانبي، بل مؤشر مبكر لصحة عامة تستوجب عناية فورية.