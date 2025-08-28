استثمارات الذكاء الاصطناعي.. 40 مليار دولار هباء

أثار تقرير صادم صادر عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) جدلاً واسعاً بعد أن كشف أن نحو 40 مليار دولار من الاستثمارات في مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تحقق أي أثر ملموس في العوائد المالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأوضحت الدراسة أن 95% من الشركات التي ضخت أموالاً ضخمة في هذا المجال لم تتمكن من تحقيق قيمة اقتصادية واضحة، في حين أن 5% فقط استفادت بشكل محدود من دمج هذه التقنيات في عملياتها التشغيلية. وأشارت النتائج إلى أن أدوات واسعة الانتشار مثل ChatGPT وCopilot استُخدمت على نطاق واسع لتسريع المهام، لكن دون أن تنعكس على الأرباح بشكل جوهري. ورأت الدراسة أن السبب الرئيسي يكمن في المبالغة في التوقعات وضعف التخطيط الإستراتيجي للتطبيقات العملية، ما جعل كثيراً من المشاريع تنهار أو تبقى في مرحلة التجربة. وأكد التقرير أن المستقبل لا يزال مفتوحاً أمام الذكاء الاصطناعي، لكن النجاح يتطلب تركيزاً على التطبيقات الفعلية التي تخدم احتياجات السوق وتحقق عوائد مستدامة. هذه النتائج أعادت النقاش حول جدوى ضخ استثمارات ضخمة دون خطط مدروسة، لتصبح التجربة درساً بليغاً للشركات.