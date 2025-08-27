رهبة الانفجارات.. أطفال جنوب لبنان يعيشون لحظات رعب داخل الروضة

وثّقت كاميرات المراقبة في إحدى الروضات بجنوب لبنان مشاهد صادمة لأطفالٍ صغار وهم يعيشون لحظات رعب أثناء تعرض المنطقة لقصف إسرائيلي. وأظهرت اللقطات الذعر الذي سيطر على التلاميذ والمعلمات، وسط أصوات الانفجارات المتتالية التي ارتجفت منها الصفوف.

حاولت المعلمات حماية الأطفال بسرعة، وجذبن الصغار إلى ممر طويل داخل الروضة، بينما وضع الأطفال أيديهم على آذانهم لتخفيف حدة الضوضاء المفزعة. وانتشرت الصرخات والبكاء بين الصفوف، لتكشف المشاهد مدى تأثير الحرب على الأطفال الصغار والاضطراب النفسي الذي يمكن أن يتركه القصف.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ عبّر المستخدمون عن حزنهم العميق وتعاطفهم مع الأطفال والكوادر التعليمية. وأشاروا إلى أن مثل هذه التجارب قد تترك آثاراً نفسية طويلة الأمد. كما أكد كثير منهم ضرورة حماية المدنيين، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً، أثناء النزاعات المسلحة.