جسيمات تقتلنا ببطء وتغزو المشروبات اليومية

كشفت دراسة علمية، أن كثيراً من المشروبات اليومية تحتوي على مستويات مرتفعة من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، خصوصاً المشروبات الساخنة، مثل القهوة والشاي، نتيجة تفاعل العبوات البلاستيكية مع الحرارة المرتفعة خلال التحضير.وبيّن الباحثون، أن التعرض المستمر لتلك الجسيمات قد يؤدي إلى التهابات مزمنة واضطرابات هرمونية، مؤكدين أن القضية أصبحت مصدر قلق صحي عالمي. وأشارت نتائج التحاليل إلى أن مياه الشرب المعبأة والمشروبات الغازية لم تسلم من التلوث البلاستيكي، ما يرفع احتمالية تراكم الجسيمات في جسم الإنسان بمرور الوقت. وأوضح الخبراء، أن آثار البلاستيك الدقيقة قد تشمل إضعاف جهاز المناعة، والتأثير على الكبد والكلى، إضافة إلى احتمالية ارتباطها بزيادة مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة. ودعت الدراسة إلى البحث عن بدائل تغليف آمنة وصديقة للبيئة، وتشديد معايير الرقابة على المنتجات الاستهلاكية، لتقليل التعرض اليومي لهذه الملوثات. كما حثت المستهلكين على اختيار المنتجات المعبأة في عبوات زجاجية أو معدنية كلما أمكن، كخطوة عملية لتقليل المخاطر.