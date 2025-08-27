الأسنان.. مرآة دقيقة للصحة والشخصية

لا تعد الأسنان مجرد عنصر جمالي في الوجه أو وسيلة لمضغ الطعام فحسب، بل هي في نظر الأطباء سجلّ حيّ يكشف عن صحة الإنسان الجسدية والنفسية على حد سواء، وهو ما أثبتته دراسات حديثة تناولها تقرير نشره موقع «العين»، إذ تبين أن لون الأسنان وحالتها العامة يمكن أن يحمل مؤشرات مبكرة عن أمراض مزمنة، وأن يكشف تفاصيل نمط الحياة، وحتى الميول الشخصية. فالاصفرار المستمر للأسنان قد يرتبط بالإفراط في التدخين أو شرب القهوة والشاي، لكنه قد يكون أيضًا دلالة على مشكلات في الكبد. أما التآكل والتشقق المتكرر في الأسنان، فقد يرتبط بصرير الأسنان الناتج عن التوتر والضغط النفسي المزمن، فيما تشير التهابات اللثة إلى احتمالية الإصابة بمرض السكري أو ضعف جهاز المناعة. ويؤكد الأطباء، أن صحة الفم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة القلب والمعدة، وأن فحوص الأسنان قد تسبق الفحوص الدموية في الكشف عن أمراض خطيرة. ومن الناحية الاجتماعية، فإن الابتسامة الصحية تعكس شخصية واثقة وجذّابة، بينما إهمال العناية بالفم قد يترك انطباعًا سلبيًا عن الفرد. وبذلك، تتحول الأسنان إلى مرآة صادقة تكشف عن كثير من أسرار الإنسان قبل أن ينطق بكلمة واحدة.