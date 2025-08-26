دراسة: الظروف المادية تزيد خطر إصابة المراهقين باضطراب الشهية

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن المراهقين الذين ينشأون في أسر تعاني من صعوبات مالية يكونون أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الأكل، مثل الإفراط في تناول الطعام أو الامتناع عنه أو اللجوء للتقيؤ المتعمد.

الدراسة التي نشرت في دورية Jama Network Open أوضحت أن الباحثين تابعوا الحالة الصحية لـ7824 طفلاً منذ الولادة وحتى سن 18 سنة، ليجدوا أن احتمالات الإصابة باضطرابات الأكل تتزايد بشكل ملحوظ لدى المراهقين المنتمين لأسر ذات دخل منخفض أو تعليم متدنٍ.

وبينت النتائج أن كل درجة إضافية على مؤشر الصعوبات المالية (من 1 إلى 15) تقترن بزيادة قدرها 6% في احتمالات الإصابة، فيما بلغت النسبة 80% لدى أبناء الآباء ذوي التعليم المحدود مقارنة بالآباء الجامعيين.

وأكد الباحثون أن اضطرابات الأكل ليست مرتبطة بالرفاهية كما يعتقد البعض، بل يمكن أن تنشأ أيضاً من ضغوط اقتصادية واجتماعية، داعين إلى تعزيز التوعية في المدارس والأسر لرصد هذه الحالات مبكراً وتفادي مضاعفاتها الصحية.