مصرع زوجين بولنديين في تحطّم مروحية.. خلال أول درس طيران

خيّم الحزن على جزيرة وايت البريطانية بعد حادثة تحطّم مروحية مأساوي أودت بحياة ثلاثة أشخاص بينهم زوجان بولنديان، هما جوستينا تشوسكا وفويتك كوفالكوسكي، وذلك خلال أول درس طيران لهما.

وكانت الطائرة الخاصة تقل أربعة أشخاص بينهم الطيار، عندما سقطت في حقل قرب بلدة فينتنور صباح أمس (الإثنين) ما أسفر عن وفاة ثلاثة ركاب ونقل الرابع إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأطلقت ابنة الزوجين البولنديين جوستينا حملة تبرعات عبر الإنترنت للمساعدة في إعادة جثمان والديها إلى بولندا لدفنهما بجوار عائلتهما. وأشارت إلى أن الفاجعة «كسرت قلوب الجميع وتركت العائلة في صدمة كبيرة».

ولا تزال التحقيقات جارية من قبل فرع التحقيق في حوادث الطيران (AAIB) لتحديد أسباب الحادثة التي صدمت المجتمع المحلي وأثارت تعاطفًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما وجّه مسؤولون بريطانيون الشكر لفرق الطوارئ التي هرعت إلى موقع الكارثة.