«التنين الأزرق» يُغلق شواطئ سياحية في إسبانيا

فوجئ المصطافون في ساحل كوستا بلانكا الإسباني، بانتشار رخويات بحرية سامة تعرف بـ«التنين الأزرق»، ما دفع السلطات إلى حظر السباحة على جميع الشواطئ حفاظًا على سلامة الزوار.

وأعلنت الشرطة المحلية عبر «فيسبوك»: «لسلامة المواطنين، يُحظر السباحة». كما حذّرت من لمس هذه الكائنات حتى وهي نافقة، إذ تبقى الخلايا اللاذعة نشطة وقادرة على التسبب بلسعات خطيرة.

يتميز الكائن البحري المعروف علميًا باسم Glaucus atlanticus بجسم أزرق لامع وزعانف تشبه الأجنحة، لكنه يمتص السم من فرائسه ويخزّنه بتركيز أعلى، ما يجعله قادرًا على إحداث ألم شديد وغثيان وتهيّج جلدي وحتى ردود فعل تحسسية خطيرة لدى البشر.

بدورها، أوصت السلطات الصحية من يتعرض للسعة بشطف المنطقة المصابة بماء البحر لا العذب، وطلب رعاية طبية عاجلة. وتُعدّ هذه الكائنات نادرة في البحر الأبيض المتوسط، إذ تنتشر عادة في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية. ظهورها المفاجئ في إسبانيا أثار تساؤلات عن تغير أنماط الحياة البحرية.

ولم تُحدد بعد مدة إغلاق الشواطئ، فيما تستمر فرق المراقبة في متابعة الوضع بانتظار عودة «التنانين الزرقاء» إلى أعماق البحر.