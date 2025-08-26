لسان اصطناعي «يتذوق ويتعلّم».. قفزة لحواس الآلات

كشف باحثون عن أول لسان اصطناعي قادر على استشعار وتمييز النكهات في السوائل مع قابلية التعلّم لتحسين الدقة بمرور الوقت، في خطوة تحاكي عمل براعم التذوق البشرية. يفتح الابتكار الباب أمام تطبيقات تمتد من سلامة الأغذية ورصد الغش إلى التشخيص الطبي السريع، حيث يمكن تعقّب التغيّرات الدقيقة في المركبات الكيميائية لمشروبات أو عينات سريرية. ويعتمد التصميم على محاكاة البنية الوظيفية لحاسة التذوق من خلال طبقات استشعار دقيقة ونماذج تعلم آلي تُحوّل الإشارات إلى «بصمات نكهة» قابلة للتصنيف. ومع أن الطريق لا يزال طويلاً قبل الإحلال محلّ الحواس البشرية في التعقيد والغنى، إلا أن دمج الاستشعار بالذكاء الاصطناعي يَعِدُ بجيل جديد من الأدوات المخبرية والصناعية ذات حساسية عالية وقدرة على التكيف، ما قد يجعل «التذوّق» مهارة معيارية للآلات في المختبرات وخطوط الإنتاج. ويعزز هذا التطور مسار «تشبيه الحواس»، حيث باتت الكاميرات ترى أفضل، والميكروفونات تسمع أدق، لكن السؤال هل يمكن أن يحل اللسان الاصطناعي محل اللسان الطبيعي؟!