من جزيرة على شكل قلب إلى رحلة في الفضاء.. أغرب وأفخم هدايا المشاهير !

لم تعد الهدايا بين المشاهير مجرد رمز للمحبة أو مناسبة عابرة، بل تحوّلت إلى سباق في الفخامة والترف، وصلت قيمتها أحياناً إلى عشرات الملايين من الدولارات. ومن أبرز الأمثلة:

كاتي بيري:

أهدت زوجها السابق راسل براند رحلة على متن سفينة الفضاء فيرجن جالاكتيك بقيمة 200 ألف دولار.

عادل المسلم والمهرة:

أهداها طائرة خاصة باسمها بقيمة 20 مليون دولار، لتردّ عليه بهاتف مرصّع بالألماس قيمته 11 مليون دولار.

كيم كارداشيان وكانييه ويست:

قدّم لها سواراً مرصّعاً بالألماس والزمرد بـ73 ألف دولار، إضافة إلى 5 سيارات مايباش فاخرة في عيد ميلادها.

أنجلينا جولي وبراد بيت:

تبادلا هدايا أسطورية، من جزيرة على شكل قلب ثمنها 19.75 مليون دولار، إلى ساعة بلاتينية نادرة بـ3 ملايين دولار، وسوار ذهبي يدوي بـ390 ألف دولار، وحتى لوحة ونستون تشرشل بـ11.5 مليون دولار.

أحلام ومبارك الهاجري:

أهداها صالون تجميل منزلياً متكاملاً لتستمتع بالعناية بجمالها في خصوصية تامة.

أحمد أبو هشيمة وهيفاء وهبي:

قدّم لها سيارة بنتلي مرصعة بالألماس تصل قيمتها إلى 7 ملايين دولار.

كايلي جينر وتايغا:

احتفلت كايلي بعيد ميلادها الـ18 بسيارة فيراري فاخرة تجاوزت قيمتها 300 ألف دولار.

دنيا بطمة ومحمد الترك:

قدّم لها في ليلة زفافها هاتفاً مطلياً بالذهب مزيناً بصورتها، إضافة إلى سيارة بورش.

كايتي هولمز وتوم كروز:

نالت طائرة خاصة بـ20 مليون دولار بسبب شغفها بالطيران، كما أهداها طائرة أخرى لابنتهما «سوري» بقيمة 7 ملايين دولار.

هدايا تثير الدهشة بقدر ما تعكس حجم الثراء المذهل لعالم النجوم، إذ تتحوّل المناسبات الخاصة إلى استعراض استثنائي للترف والخيال.