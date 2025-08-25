لؤلؤة متحجّرة عمرها 100 مليون عام تثير دهشة علماء أستراليا

في اكتشاف علمي نادر، عثرت سائحة في ولاية كوينزلاند الأسترالية على لؤلؤة متحجرة قُدّر عمرها بنحو 100 مليون عام، ويبلغ قطرها نحو سنتيمترين، ما يجعلها واحدة من أهم الاكتشافات الأحفورية في المنطقة.

ووفق شبكة ABC، فإن اللؤلؤة وُجدت في منطقة ريتشموند، الغنية بالكنوز الجيولوجية، خلال عمليات تنقيب ينظمها متحف كرونوصور كورنر. وبعد فحص استمر عامين، أكد البروفيسور غريغوري ويب من جامعة كوينزلاند أن اللؤلؤة «ذات قيمة علمية استثنائية». وأشار إلى أنها بقيت محافظة على حالتها الأصلية تقريباً منذ تشكلها في عصر بحر إيرومانغا الداخلي الذي غطى مساحات شاسعة من أستراليا.

وأوضح ويب أن اللؤلؤة نشأت داخل صدفة رخويات عملاقة من نوع «Inoceramus»، وأن تركيبها المعدني الفريد ساعدها على الصمود ملايين السنين.

وتُعد هذه اللؤلؤة المكتشفة ثالث لؤلؤة ما قبل تاريخية يتم العثور عليها في أستراليا، لكنها الأكبر والأكثر أهمية مقارنة باللآلئ المكتشفة سابقاً في كوبر بيدي.

كما أكد العلماء أن هذه الاكتشافات تسلّط الضوء على كيفية تكيف الكائنات البحرية القديمة مع التغيرات المناخية، ما يمنح الباحثين رؤى أعمق لفهم استجابات النظم البيئية الحديثة تجاه التحولات البيئية المتسارعة.