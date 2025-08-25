بريطاني يقاضي وزارة الدفاع.. لأن زملاءه لم يكرموه

رفع موظف في وزارة الدفاع البريطانية دعوى قضائية بتهمة التحرش بعد أن لم يتلق بطاقة وداع من زملائه عند مغادرته مقر الناتو في بلجيكا، حسبما كشفت جلسة محكمة العمل في كامبريدج.

وقال مدير مخازن الإقامة في مقر قوات الناتو العليا في مونز جيمس آيلز إنه شعر بالإحباط لعدم تكريم فترة عمله رسمياً، مدعياً أن زملاءه استهدفوه بسبب إعاقاته التي تشمل اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والقلق والبارانويا.

لكن المحكمة رفضت دعواه، وأكدت أن منح بطاقة وداع كان أمراً «اختيارياً»، وأنه لم يكن الموظف الوحيد الذي لم يتم تكريمه عند مغادرته. وأوضحت القاضية كيت هاتشينغز أن بعض الزملاء الآخرين لم يحصلوا أيضاً على بطاقة أو تقديم عند مغادرتهم.

يُذكر أن آيلز بدأ العمل في وزارة الدفاع في مارس 2020، وتولى إدارة مخازن الإقامة في بلجيكا وألمانيا، قبل أن تُعاد هيكلة فريقه، مما حد من مهماته لاحقاً. وبالرغم من شعوره بالإهانة والتقليل من قدراته خلال عمله، خلصت المحكمة إلى عدم وجود دليل يثبت أن عدم تسليمه بطاقة الوداع كان بسبب إعاقاته. ويستمر آيلز حالياً في العمل لدى وزارة الدفاع، بعد أن قضت المحكمة بعدم صحة معظم ادعاءاته.