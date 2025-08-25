ثورة في عالم التجميد.. «جيلي آيس» جليد لا يذوب

ابتكر فريق من جامعة كاليفورنيا، نوعًا جديدًا من الجليد يُعرف باسم «جيلي آيس»، وهو هلام مائي طري يمكن إعادة استخدامه بالكامل وقابل للتحلل، ما قد يغيّر مستقبل التخزين البارد للأطعمة مثل اللحوم والأسماك.

يشكل الماء 90% من مكونات هذا الجليد الذي يشبه الجيلاتين، لكنه يتميز بأنه يتجمد ويذوب دون أن يتحول إلى ماء سائل كامل، مما يقلل من فرص تكاثر البكتيريا وانتقال الأمراض. ويمكن تطهيره وإعادة استخدامه مرات عدة، بخلاف الثلج التقليدي.

وجاءت فكرة تطوير «جيلي آيس» من مخاوف الباحثين الصحية المتعلقة بالثلج المذاب المستخدم في تبريد المأكولات البحرية. واستلهم الفريق تصميمه من التوفو المجمد، إذ حافظ على الماء أثناء التجمد وتخلص منه عند الذوبان بطريقة مبتكرة.

وأوضحت الباحثة المشاركة في المشروع جيا هان زو أن «جيلي آيس» لا يزال بحاجة لاجتياز اختبارات الشركات لتصميم منتجاته على نطاق واسع، لكنه يقدم إمكانيات كبيرة، مثل صناعته بأشكال متنوعة، مع كونه صديقًا للبيئة لأنه قابل للتحلل بالكامل.

هذا الابتكار يحوّل مفهوم الجليد التقليدي من مادة صلبة إلى مادة هلامية مبتكرة، قادرة على الحفاظ على برودة الطعام بشكل أكثر أمانًا واستدامة.