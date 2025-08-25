تعرض وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو لمخالفة مرورية بعدما نشر مقطع فيديو لنفسه وهو يقود سيارته بسرعة بلغت 225 كيلومترًا في الساعة على طريق سريع بين أنقرة ونيكدة، أي ما يقارب ضعف الحد الأقصى المسموح به قانونيًا والبالغ 140 كيلومتر في الساعة.

وتضمن الفيديو المثير موسيقى شعبية تركية ومقتطفات من خطاب للرئيس رجب طيب أردوغان يشيد بالبنية التحتية، وأظهر عداد سرعة السيارة وهو يتجاوز الحد القانوني بشكل واضح، بينما كان الوزير يتجاوز المركبات الأخرى على الطريق.

وسرعان ما أعلنت شرطة المرور أنها فرضت غرامة قدرها 9267 ليرة تركية (نحو 280 دولارًا) على الوزير، على بعد نحو 50 كيلومترا من العاصمة أنقرة.

وفي محاولة لتخفيف حدة الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، نشر أورال أوغلو صورة المخالفة على منصة «إكس»، وعلق قائلاً: «أعتذر لأمتنا». وتأتي هذه المخالفة في وقت تشهد فيه تركيا معدلات مرتفعة لحوادث الطرق، إذ سجّلت البيانات الرسمية العام الماضي نحو 1.5 مليون حادث أدى إلى وفاة 6351 شخصًا.