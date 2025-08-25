اقتحم دب بني ضخم يُلقب بـ«فازي» متجراً شهيراً للآيس كريم في ساوث ليك تاهو بكاليفورنيا، وتحديداً في متجر الآيس كريم في كامب ريتشاردسون.

ووفقاً لمكتب شريف مقاطعة إل دورادو، تسلل الدب خلف منضدة التذوق بحثاً عن حلوى لذيذة، ما أثار دهشة النواب الذين حضروا إلى مكان الحادث وكادوا لا يصدقون أعينهم.

أظهرت الصور الدب وهو يحدق بالكاميرا بنظرة مذنبة بعد أن ضُبط متلبساً.

وبحسب موقع « New York Post» استهدف الدب، الذي بدا شغوفاً بنكهة الفراولة، حاوية كاملة من آيس كريم الفراولة، تاركاً آثار قدميه وبقايا من نكهات أخرى مثل الشوكولاته على الأرضية بعد تجربته عينات متنوعة.

ولحسن الحظ، لم يتسبب الدب في أضرار كبيرة، وكان التنظيف محدوداً، لكن إدارة المتجر اضطرت لاستبدال كامل مخزون الآيس كريم بسبب مخاوف صحية. وأشار ويليام بوس، نائب رئيس العمليات في شركة إكسبلوريوس التي تدير كامب ريتشاردسون، إلى أن الدب «لم يغسل مخالبه قبل دخوله»، مما استلزم التخلص من جميع المنتجات.

وتم إقناع الدب بالمغادرة بمساعدة العمال دون وقوع أي حوادث، لكنه أثار نقاشاً في المجتمع المحلي حول تفاعل الحياة البرية مع المناطق السياحية.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقتحم فيها دب متجراً للآيس كريم في تاهو، حيث شهدت المنطقة حادثة مماثلة في مايو الماضي واقعة مماثلة.