أُطلق سراح طبيب متدرب بكفالة، بعد اتهامه بتصوير مئات من زملائه الأطباء سرًّا داخل حمامات المستشفيات في أستراليا، بحسب ما أوردته شبكة «ABC News».

ويُعتقد أن رايان تشو، البالغ من العمر 28 عامًا، سيواجه نحو 500 تهمة تتعلق بـ4500 مقطع فيديو تم تسجيلها دون علم الضحايا، باستخدام هواتفه المحمولة في حمامات الموظفين بثلاثة مستشفيات في ملبورن منذ عام 2021، وفقًا لوثائق الشرطة التي قُدمت للمحكمة العليا في ولاية فيكتوريا.