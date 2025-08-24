أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، موافقتها على استخدام دواء «تيبليزوماب» ليصبح أول علاج قادر على إبطاء تطور مرض السكري من النوع الأول، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية. وبحسب ما أورده موقع 24، فإن الدواء يعمل على تقليل نشاط الجهاز المناعي الذي يهاجم خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين، ما يسمح بتأخير الاعتماد على الحقن اليومية. ورحّب أطباء متخصصون بهذه الموافقة، مؤكدين، أنها تمنح المرضى فرصة لحياة أكثر استقرارًا وسهولة في التعامل مع المرض. وأوضحوا، أن هذه التطورات تمثل بداية لعصر جديد في إدارة السكري، حيث لم يعد العلاج يقتصر على السيطرة على الأعراض، بل أصبح يستهدف جذور المرض. ومن المقرر، أن يبدأ طرح الدواء في المراكز الطبية البريطانية خلال الفترة القادمة، وسط متابعة دقيقة لآثاره ونتائجه السريرية. ويرى خبراء، أن هذا الإنجاز قد يمهّد الطريق لعلاجات مماثلة تغير مستقبل الطب في التعامل مع الأمراض المزمنة.