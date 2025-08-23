لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في حادثة انقلاب حافلة ركاب على طريق سريع في شمال ولاية نيويورك الأمريكية.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية جيمس أوكالاهان، في تصريحات، إن حافلة سياحية تقل 51 شخصاً خرجت عن السيطرة وانقلبت على طريق سريع في شمال نيويورك، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة العشرات.

وأوضح أن معظم الركاب كانوا آسيويين أو من أصول آسيوية بينهم صينيون وهنود وفلبينيون، لافتاً إلى أن الحادثة وقعت على الطريق السريع رقم 90، وهو جزء من طريق نيويورك ثروي في بلدة بيمبروك الواقعة على بُعد نحو 48 كيلومتراً شرقي مدينة بوفالو بينما كانت الحافلة في طريقها من شلالات نياجرا إلى مدينة نيويورك.

وأضاف أوكالاهان أن العديد من الركاب حوصروا داخل الحطام واضطر رجال الإنقاذ إلى إخراجهم، بينما اندفع آخرون خارج الحافلة عندما انقلبت عبر الطريق السريع لتستقر بعد ذلك على جانبها في حفرة بجوار الطريق، مشيراً إلى نجاة السائق الذي فقد السيطرة على حافلته حينما كانت تسير «بأقصى سرعة» ما تسبب في اصطدامها بالجزيرة الوسطى ثم انقلابها.

من جهتها، ذكرت الوكالة الوطنية لسلامة النقل أنها أرسلت فريقاً للتحقيق في الحادثة، حيث يخضع سائق الحافلة للتحقيق.

إلى ذلك، كتبت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول، عبر حسابها على منصة إكس، «إن الشرطة أكدت فقدان 5 أرواح بشكل مأساوي»، مضيفة أن الحادثة أدت إلى إغلاق الطريق السريع في كلا الاتجاهين، ما تسبب في اختناقات مرورية هائلة.