انفجرت مقاتلة أمريكية من طراز «Hornet» أثناء محاولتها الإقلاع من مطار في ماليزيا، وفقاً لموقع «ستار» الإخباري، نقلاً عن بيان صادر عن القوات الجوية الملكية الماليزية.

وبحسب «ستار»، وقعت الحادثة الخميس، في مطار السلطان أحمد شاه بمدينة كوانتان في ولاية فهغ، مشيرة إلى أنه استنادا إلى مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن المقاتلة انفجرت أثناء محاولتها الإقلاع. وأكدت «ستار» أن القوات الجوية الملكية الماليزية أكدت وقوع الحادثة.

وقالت القوات الجوية الماليزية: «نرغب في إعلامكم بحادثة مقاتلة F/A-18 Hornet التي وقعت في 21 أغسطس في مطار السلطان أحمد شاه في كوانتان. ونحن نتخذ الإجراءات اللازمة».

وأضافت الوكالة الحكومية الماليزية «برناما» نقلا عن رئيس شرطة ولاية فهغ، دا توك سري ياهيا عثمان، أن طياري المقاتلة كليهما نجيا من الحادثة.